Miechów. Wspierali hospicjum biegiem, marszem i spacerem

Idea imprezy od kilku lat jest taka sama: za każdy pokonany na bieżni przez uczestników kilometr, sponsorzy wpłacają określoną wcześniej kwotę. Tych okrążeń udało się w niedziele wykonać w sumie 16 426 co daje dystans 5,4 tys. kilometrów. Jak wyliczył współorganizator imprezy Eugeniusz Poręba, to odległość z Miechowa pod Kilimandżaro. Do hospicjum trafiają też opłaty startowe od uczestników „Charytatywnej Dychy” i marszu nordic walking.

- Jestem tu już siódmy rok i za każdym razem widzę ogromne zaangażowanie mieszkańców Miechowa, rodzin naszych pacjentów. To bardzo motywuje do działania. Na pewno chcielibyśmy zdobyte dzięki dzisiejszej akcji środki zainwestować w sprzęt medyczny, który jest zawsze bardzo potrzebny. W tym roku myślimy głównie o kardiomonitorach. Chcemy naszym pacjentom zapewniać coraz bardziej profesjonalną opiekę – mówi Magdalena Majzner, czyli siostry Benedykta, kierującej miechowskim hospicjum.