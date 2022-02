Miechów. Wymieniają wodociąg na placu Kościuszki

Prace przy wymianie sieci trwają od końca stycznia. - Nie jest to duże zadanie. W sumie mamy do wymiany odcinek sieci o długości około stu metrów, który nie jest w najlepszym stanie. Chcemy go wymienić przed rozpoczęciem przebudowy placu, żeby potem już do tej sprawy nie wracać – deklaruje prezes miechowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Wilk.

Wodociąg pod placem Kościuszki jest zbudowany częściowo z rur żeliwnych, a częściowo z PCV. ZWiK prowadzi jego wymianę własnymi siłami. Prace mogą zostać ukończone jeszcze w tym tygodniu.

Przebudową placu Kościuszki zajmie się natomiast kielecka firma GB Technology, która została wyłoniona jako wykonawca inwestycji w czwartym postępowaniu przetargowym na początku listopada ubiegłego roku. Zakres inwestycji obejmuje modernizację nawierzchni ulic, parkingów i chodników oraz wymianę instalacji elektrycznej w tym latarni ulicznych. Wartość prac określona po przetargu wynosi ponad 2,5 mln złotych. Gmina zdobyła na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,125 mln złotych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.