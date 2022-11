Miechów. Wystawa z okazji stulecia piłki nożnej. Grał tu nawet Grzegorz Lato

Na pomysł zorganizowania wystawy wpadł burmistrz Dariusz Marczewski, a jego realizacji podjął się dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Marcin Florek z pracownikami.

- Były z naszej strony pewne obawy, bo nie mieliśmy w tej tematyce doświadczenia. Była to dla nas nowość. W naszych zasobach nie ma piłek i strojów piłkarskich. Postanowiliśmy zatem zwrócić się o pomoc do mieszkańców, by podzielili się z nami swoimi pamiątkami – mówi Marcin Florek.