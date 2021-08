Miechów. Zaginął Maciej Stachura. Mężczyzna wymaga opieki lekarskiej.

Maciej Stachura przed wyjściem z domu miał stwierdzić, że idzie do ośrodka zdrowia, ale tam nie dotarł. Zaginiony do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie skontaktował się z rodziną. Mężczyzna wymaga opieki lekarskiej. Niewykluczone, że może przebywać na terenie Krakowa.

Maciej Stachura ma 25 lat, około 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, szczupły. Ma krótkie, ciemne włosy z widoczną łysiną. Oczy niebieskie, nos garbaty, duży. Na czole i twarzy posiada widoczne ślady po trądziku. W chwili wyjścia z domu był ubrany w czarną, pikowaną kurtkę, czarne jeansowe spodnie, granatową koszulę, czarne, sportowe buty sportowe siateczkowe. Miał przy sobie czarną torbę.

Osoby, które widziały zaginionego, bądź znają miejsce jego pobytu, proszone są jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Miechowie (nr 47 83 46 200) lub najbliższą jednostką Policji pod numerem tel.112.