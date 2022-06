Miechowska młodzież zna związki swojego miasta z Jerozolimą

Julia najlepiej poradziła z pytaniami o to według reguły którego świętego działali bożogrobcy, jak na imię miał pierwszy zakonnik sprowadzony przez Jaksę Gryfitę do Miechowa, czy kto do 1366 roku był najwyższym po papieżu przełożonym Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Chrystusowego.

Drugie miejsce w konkursie zajęła Ewa Uchto z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, trzecia była Monika Natkaniec z Zespołu Szkół Nr 1. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas tegorocznych wrześniowych Dni Jerozolimy.

Konkurs, skierowany do uczniów szkół średnich, zorganizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie.