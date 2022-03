Miechowskie Nadleśnictwo chce kupić działki, aby je zalesić

Miechowskie Nadleśnictwo gospodaruje głównie na terenach powiatów miechowskiego, proszowickiego i części krakowskiego, a zatem obszarach o charakterze typowo rolniczym. Odsetek zalesienia jest niewielki i wynosi w tej chwili około ośmiu procent. Szasną na powiększenie tego obszaru są działania podjęte w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakładają one, że do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się z obecnych niespełna 30 do 33 procent.

Kilka dni temu ukazało się ogłoszenie mówiące, że Nadleśnictwo w Miechowie jest zainteresowane zakupem gruntów, nadających się do zalesienia. Najlepiej, aby były to grunty, przylegające do istniejących lasów, stanowiących własność Nadleśnictwa. To jednak nie wszystko, gdyż obszar musi spełnić kilka dodatkowych warunków. Działka przeznaczona do sprzedaży w ewidencji gruntów i budynków powinna być oznaczona jako las (Ls), a jeżeli jest użytkiem rolnym, to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy musi być przeznaczony do zalesienia lub posiadać w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o możliwym zalesieniu. Grunt musi mieć uregulowany stan prawny (m. in. księga wieczysta), nie może być obciążony, a jego granice powinny być ustalone i widoczne w terenie.