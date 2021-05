Miechowskie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

NOWE Dobczyce, Lubień, Łęki. Bitwa nad rzeką, czyli jak patrioci walczyli z zaśmiecaniem Raby i nie tylko

Święto Pracy, Święto Flagi oraz Narodowe Święto 3 Maja - w długi weekend okazji do świętowania nie brakowało, ale byli też i tacy, którzy spędzili go pracowicie. W poczuciu patriotycznego obowiązku postanowili posprzątać po tych, którzy lekką ręką wyrzucają do rowu puste opakowania po napojach lub jedzeniu, a w lesie lub nad brzegiem rzeki wyrzucają to co zostało im po remoncie domu, stara lodówkę albo opony.