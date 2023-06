Międzynarodowy Dzień Dziecka na skoczniach narciarskich w Chochołowie

Organizatorem imprezy był KS Chochołów, który od 7 lat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje ,,Projekt na medal”. Skierowany jest on do dzieci z mniejszych miejscowości, a jego głównym celem jest wyrównanie szans w dostępie do sportu i przygotowanie przyszłej kadry narciarskiej. Organizowane są ogólnorozwojowe treningi, które realizują szkoły w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych dzieci. W starszej zwyciężyli Antoni Kidoń (KS Chochołów) i Lena Bogusz (Klimczok Bystra), a w młodszej: Oliwier Mikliński-Pszonka (Klimczok Bystra) i Joanna Gruszka (AZS Zakopane).

Zawody uroczyście otworzyli: prezes KS Chochołów Józef Zborowski, Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, II wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński oraz poseł na sejm RP Anna Paluch.