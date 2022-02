Mierzeń. Pożar budynku gospodarczego. Interweniowała straż Katarzyna Hołuj

W niedzielę (6 stycznia) ok. godz. 21.30 straż pożarna została wezwana do pożaru budynku gospodarczego w Mierzniu. Paliła się drewniana szopa o powierzchni niespełna 30 m kw. Do jej gaszenia zadysponowano sześć zastępów straży.