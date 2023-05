Mieszkańcy gminy Skawina wypowiedzą się na jaki ośrodek rekreacyjny czekają

Wizja na warsztatach

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzono w styczniu. Wówczas mieszkańcy na warsztatach prezentowali swoje wizje Ośrodka. Uważają, że należy zachować obecny jego charakter z obiektem konferencyjnym, basenami i terenem na miejsce spotkań. Uznali też, że konieczne jest poszerzenie kompleksu o funkcje związane z rekreacją pieszą i rowerową oraz połączenie go z terenami wokół. Chodzi o stworzenie szlaków pieszo-rowerowych, prowadzących do okolicznych lasów oraz nad rzekę Skawinkę.

Projekt czeka na opinie

Na bazie tych propozycji zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Kingi Racoń-Leji i dr Tomasza Jeleńskiego z Politechniki Krakowskiej, stworzył projekt koncepcji zagospodarowania obszaru OK-R-u.

Skawinianie będą mogli się do niego odnieść i złożyć uwagi. Mają na to czas do 31 maja.

Mogą to zrobić podczas spotkania konsultacyjnego w środę 10 maja o godz. 18 w OK-R „Gubałówka”, ul. Spacerowa 4.

Mogą również przekazać swoją opinię pisemnie w dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 14, pok. 1 lub drogą elektroniczną: [email protected]

Projekt jest dostępny na stronie: www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w BIP-ie oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju i Strategi Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1 p. pok. 4.