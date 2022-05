Mieszkańcy Miechowa chcą zbierać na deszczówkę. Chętnych więcej, niż zakładano

- To program pilotażowy i mam obawy, dotyczące tego, jakim zainteresowaniem będzie się cieszył. Chciałbym oczywiście, żebyśmy po kilku latach jego realizacji widzieli przy naszych domach mniejsze czy większe zbiorniki na wodę deszczową. Po to, żeby oszczędzać, edukować i mniej wody odprowadzać na terenu utwardzone – tłumaczył.

Gminny Program Gromadzenia Wody Deszczowej przewiduje, że osoba, która zbuduje na swojej posesji zbiornik na wodę deszczową, spełniający warunki regulaminu, może ubiegać się o dotację z budżetu miasta. Wysokość dotacji jest zależna od wielkości zbiornika. W przypadku zbiorników o pojemności do 500 litrów, jest to kwota 500 zł. Dla zbiorników od 501 do 1000 litrów - 1000 złotych, dla zbiorników od 1001 do 1500 litrów - 1500 zł, a w przypadku zbiorników większych niż 1500 litrów, 2000 złotych.

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykonanie zbiornika, który umożliwi zebranie wód opadowych z działki oraz jej wykorzystanie do własnych potrzeb. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Miechów, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Właściciel zbiornika może się ubiegać o dotację dopiero po wykonaniu zbiornika. Wysokość dotacji nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów inwestycji. Ostateczny termin składania dokumentów potrzebnych do rozliczenia upływa 15 listopada.