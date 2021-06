Mieszkańcy powiatu myślenickiego organizują pomoc dla pogorzelców z Nowej Białej

FLESZ - W wodach śródlądowych ubywa tlenu. To niebezpieczne

Rzeczy można przynosić do:

Centrum Usług Społecznych Myślenice (Rynek 27, kamienica Obońskich) - poniedziałek i wtorek w godz. 8-17.

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa (ul. Jagiellońska 8, przy I LO) - poniedziałek godz. 8-20, wtorek 8-19

Strażnicy OSP Myślenice Śródmieście – poniedziałek i wtorek w godz. 17-20

na Rynek, gdzie członkowie OSP-GPR będą je zbierali poniedziałek-wtorek godz. 18-20.

Do akcji włączyli się druhowie z całego powiatu myślenickiego (m.in. OSP Dobczyce, OSP Nowa Wieś, OSP Tokarnia, OSP Krzeczów, OSP Pcim, OSP Borzęta, OSP Bysina, OSP Trzebunia, OSP Rudnik (gm. Dobczyce), OSP Stojowice, OSP Kornatka), którzy również apelują do mieszkańców o przynoszenie potrzebnych pogorzelcom rzeczy do strażnic.