Mieszkańcy zdecydowali, jak zmienią się dzielnice Bieżanów-Prokocim i Podgórze

Od lipca do grudnia 2023 r. odbywały się konsultacje społeczne, które objęły części dwóch dzielnic: XII – Bieżanów-Prokocim i XIII – Podgórze. Miasto skonsultowało z mieszkańcami koncepcję rozwoju i kierunki przekształceń części tych terenów.

Celem było opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju dla tego obszaru - jak informuje magistrat.

Po konsultacjach powstał raport, który podsumowuje wnioski zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W dzielnicach tych zameldowanych jest ponad 6700 osób. Zainteresowanie konsultacjami było spore, wzięła w nich blisko połowa mieszkańców dzielnic.

Czego oczekują mieszkańcy Bieżanowa, Prokocimia i Podgórza?

"Wnioski z raportu nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wskazań co do planów zmian na terenie tych dwóch dzielnic. Mamy tu do czynienia z całym spektrum poglądów, ponieważ w dyskusjach brali udział reprezentanci różnych środowisk" - wyjaśnia magistrat.