Mieszkania i auta Sławomira Peszki z Wieczystej Kraków. Inwestycje nie zawsze były trafione. Pora na biznes... alkoholowy

Emerytura? Biznes alkoholowy - idę w tym kierunku, wszystko w swoim czasie. Gdyby nie piłka, to zrobiłbym kurs sommelierski (specjalista w dziedzinie enologii i degustacji wina, doradca w tym zakresie - przyp.) i zostałbym barmanem. Nie chcę wiązać się z trenerką. Jeśli zostanę przy piłce, będzie to skauting i pomoc w budowaniu klubu.

Teraz 20-letni piłkarz na starcie zarabia 40 tysięcy złotych miesięcznie. Ja tak nie miałem, bo urodziłem się dziesięć lat za wcześnie - mówi Peszko w programie "Duży w Maluchu".

- Moja pierwsza premia za wygrany mecz w Wiśle Płock wyniosła 3 tysiące złotych. Zaprosiłem kumpli z liceum do restauracji i powiedziałem: „Bierzcie, co chcecie”. Mieszkałem wtedy w internacie i na co dzień musiałem nieźle wyliczać, na co przeznaczać pieniądze – w modzie było odżywanie się zupkami chińskimi – więc te trzy tysiące to było wtedy coś - opowiadał Peszko przed laty w rozmowie z magazynem CKM.