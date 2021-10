Mieszkania w Krakowie. O niebo taniej wynająć niż kupić! Stolica Małopolski jedynym miastem, w którym korzyści najemców są tak duże

Co istotne, raport ten oparty został na średnich stawkach z III kwartału 2021 (zaczerpniętych z 49 263 ogłoszeń najmu oraz 87 454 ogłoszeń sprzedaży mieszkań), a więc sprzed podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Kredyty hipoteczne były wtedy jeszcze niemal najtańsze w historii, a w konsekwencji ich raty wydawały się zachęcająco niskie.

W tym tygodniu to się zmieniło, a eksperci przewidują dalsze podwyżki stóp, w ramach przeciwdziałania rekordowej inflacji (zdaniem niektórych może ona dojść nawet do 7 procent rok do roku). Efektem jest podwyżka oprocentowania, a co za tym idzie – zwiększenie rat. Jest oczywiste, że powiększy to jeszcze różnicę między wysokością rat a stawkami za wynajem – na niekorzyść tych pierwszych.

W Krakowie jest to niemal pewne, bo podaż mieszkań na wynajem jest bodaj największa w dziejach, a chętnych wciąż nie tak wielu, jak przed pandemią. Załamał się przede wszystkim wynajem krótkoterminowy, a głównym powodem jest drastyczny spadek liczby turystów, zwłaszcza zagranicznych. Ale poważny kryzys przeżywa też rynek najmu długoterminowego. Tu przyczyną jest to, że – w związku z czwartą falą pandemii - część uczelni wybrało hybrydowy model kształcenia, z mniejszym lub większym udziałem nauki zdalnej, przez co zmalała wyraźnie liczba studentów zainteresowanych wynajęciem lokum.