Mieszkania w Krakowie. Padł kolejny rekord. Wynajęcie wypada zdecydowanie taniej niż spłacanie kredytu, którego raty jeszcze wzrosną

Wynajęcie mieszkania w Krakowie jest w krótkoterminowo zdecydowanie bardziej korzystne niż jego zakup na kredyt i spłacanie rat, które w ciągu ostatniego półrocza drastycznie wzrosły i zapewne niebawem jeszcze wzrosną. Różnica między ratą za 30-metrową kawalerkę a czynszem za wynajęcie takiego lokum wynosi już pod Wawelem ponad 600 złotych miesięcznie. W przypadku mieszkań średnich (ok. 50 m kw.) jest to już 1.068 złotych, zaś w przypadku mieszkań dużych (70 m kw.) – 1.720 złotych. To absolutny rekord wśród wszystkich dużych polskich miast. W Szczecinie, Łodzi czy też leżącym 80 km od Krakowa Sosnowcu wielkość raty za mieszkanie zbliżona jest to kosztu wynajmu – wynika z najnowszej analizy Expandera i Rentier.io.

Fot. Echo Investment - Bonarka