Miki idzie na wojnę. Piłkarz Węgrzcanki Mykoła Żydkow zawiesił karierę i wraca na Ukrainę, by walczyć o wolność ojczyzny

Jeśli chcesz mieszkać w wolnej Ukrainie, musisz o nią walczyć

Wkrótce wyjeżdża do rodzinnego kraju. Zgłoszenie się do służby nie oznacza, że od razu trafi na front, to nie mobilizacja w Rosji. Piłkarza czeka wielotygodniowe szkolenie, przygotowujące go do wypełniania zadań żołnierza. Jak mówi, wcześniej nie miał styczności z wojskiem. To jednak nie miało w tej sytuacji znaczenia.