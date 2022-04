Miłość i przeznaczenie odc. 101. Zmiana zeznań i łapówka. Streszczenie odcinka [28.04.2022] redakcja

Erdżan jest w trudnej sytuacji. Kto będzie nakłaniał go do zmiany zeznań? Tymczasem Mehdi czuje się zakłopotany. O czym nie mówi rodzinie? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 101. odcinka Miłości i przeznaczenia, aby dowiedzieć się więcej!