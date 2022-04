Miłość i przeznaczenie odc. 103. Dziwne zachowanie Mehdiego. Streszczenie odcinka [04.05.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 103. Streszczenie

Rodzina Mehdiego jest zaskoczona widokiem ludzi, którzy przyjechali odebrać go z więzienia. Mehdi oznajmia Dżemile, że wie, co się działo pod jego nieobecność. Mehdi odbiera córkę i przeprasza rodzinę Zejnep. Nowy dom Mehdiego wygląda jak pałac, a w restauracjach przyjmują go jak króla.