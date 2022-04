Miłość i przeznaczenie odc. 104. Strzelanina w restauracji z udziałem Mehdiego. Streszczenie odcinka [05.05.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 104. Streszczenie

Nuh oznajmia Mehdiemu, że woli wrócić do swego dawnego życia. Gdy Mehdi wybiera się z rodziną do restauracji, dochodzi do strzelaniny. Prasa rozpisuje się o znakomitej obronie Mehdiego. Nermin odzyskuje swój majątek i pieniądze. Barysz i Zejnep spędzają miło czas nad morzem.