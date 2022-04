Miłość i przeznaczenie odc. 105. Zejnep jest w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [06.05.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 105. Streszczenie

Ali Ryza zaprasza Sultan do kawiarni. Benal postanawia jeszcze raz powalczyć o Mehdiego. Nermin i Zejnep przenoszą się do nowego domu. Nermin wyrzuca Sakine zło, którego dopuściła się wobec Zejnep. W chwili, gdy Zejnep i Nermin mają wejść do nowego domu, podjeżdża jakiś motocyklista i strzela.