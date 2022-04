Miłość i przeznaczenie odc. 111. Zejnep chce odejść od Barysza. Streszczenie odcinka [16.05.2022]

NOWE Miłość i przeznaczenie odc. 112. Benal żąda rozwodu. Streszczenie odcinka [17.05.2022]

Benal mówi Mehdiemu, że chce się z nim rozwieść. Jak on na to zareaguje? Co zrobią później Nuh i Dżemile? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 112. odcinka...