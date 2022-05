Miłość i przeznaczenie odc. 126. Nuh wpada w gniew. Streszczenie odcinka [06.06.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 126. Streszczenie

Zejnep oznajmia Baryszowi, że podejmuje współpracę z Nesrin i Tarikiem. Barysz przygotowuje profesjonalne umowy o pracę. Nuh wpada w gniew, gdy Dżemile namawia go, by wyjechali z Benal do innego miasta. Sultan, Sakine i Ali Ryza wynajmują restaurację.