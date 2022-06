Miłość i przeznaczenie odc. 139. Sawasz i Emine będą razem? Streszczenie odcinka [24.06.2022] redakcja

Zajnep i Barysz próbują odnaleźć Gulbin. Czy im się to uda? Tymczasem Sawasz chce wyjawić swoje uczucia do Emine. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 139. odcinka Miłości i przeznaczenia!