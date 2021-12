Miłość i przeznaczenie odc. 14. Mehdi trafia do więzienia. Streszczenie odcinka [22.12.2021] redakcja

Zejnep rozmawia na lotnisku z Farukiem. Czy ostatecznie zdecyduje się z nim wyjechać? Tymczasem Mehdi trafia do więzienia. Co na to jego żona? Czy będzie chciała mu pomóc? Już teraz przeczytaj streszczenie 14. odcinka Miłości i przeznaczenia!