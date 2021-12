Miłość i przeznaczenie odc. 20. Druga rodzina i aborcja. Streszczenie odcinka [03.01.2022] redakcja

Między Ekremem a Mehdim dochodzi do ostrej wymiany zdań. Mehdi postanawia śledzić znajomego. Co odkryje? Tymczasem Zeynep jedzie z Benal do szpitala. Po co? Już teraz przeczytaj streszczenie 20. odcinka Miłości i przeznaczenia, aby dowiedzieć się więcej!