Miłość i przeznaczenie odc. 23. Faruk odprawiony z kwitkiem. Streszczenie odcinka [07.01.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 23. Streszczenie

Zeynep prosi matkę Nermin, by przyjęła do pracy ciężarną Benal. Patyczak wraca do rodziny. Emine zaczyna rozumieć intencje Faruka i odprawia go z kwitkiem. Mehdi mówi siostrze Cemile, że zakochał się w Zeynep.