Miłość i przeznaczenie odc. 32. Krew pilnie potrzebna. Streszczenie odcinka [20.01.2022]

NOWE Elif odc. 1144. Melek wraca do rezydencji. Streszczenie odcinka [01.02.2022]

Kerem odbiera wyniki Macide z laboratorium. Co wykażą? Z kolei Melek i Jülide muszą podjąć ważne, życiowe decyzje. Co na to ich bliscy? Do czego zobowiąże się...