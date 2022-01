Miłość i przeznaczenie odc. 35. Czy Zejnep odejdzie od Mehdiego? Streszczenie odcinka [25.01.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 35. Streszczenie

W rzeczach Emine Sultan znajduje drogie buty i torebkę. Jest pełna podejrzeń, co do córki. Zejnep mówi Mehdiemu, że Benal jest z nim w ciąży. Mehdi jedzie do Benal i ona wyrzuca mu, co zrobiły najbliższe mu osoby. W rozmowie z Emine, Zejnep stwierdza, że dla dobra dziecka jest gotowa odejść od Mehdiego.