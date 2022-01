Miłość i przeznaczenie odc. 36. List miłosny i zamieszanie. Streszczenie odcinka [26.01.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 36. Streszczenie

Wiadomość o ciąży Benal wprowadza w życie rodziny wielkie zamieszanie. Dżemile i Mużgan omawiają problemy z Sultan i Emine, dołącza do nich Zejnep. Dochodzi do trudnej rozmowy. Zejnep pisze do Mehdiego pożegnalny list, w którym wyznaje mu miłość.