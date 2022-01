Miłość i przeznaczenie odc. 38. Emine ucieka z domu. Streszczenie odcinka [28.01.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 38. Streszczenie

Nermin zaprasza rodzinę Mehdiego na wyjazd do hotelu. Wszystkich ogarnia wielka radość, trwają przygotowania. Sultan i Nuh także dołączają do wycieczki. Emine ucieka z domu i jedzie do Faruka, który zabiera ją do tego samego hotelu.