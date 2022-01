Miłość i przeznaczenie odc. 40. Benal jest w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [01.02.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 40. Streszczenie

Mużgan pomaga Benal, która znalazła się w niebezpieczeństwie. Ratuje ją z rąk Serhata. Następnie zabiera do domu Mehdiego, co wywołuje gniew Zejnep. Nermin odkrywa, że Ekrem zmalwersował pieniądze należące do firmy i planuje uciec wraz z Meltem. Na rozdaniu dyplomów Zejnep wygłasza przemówienie, które doprowadza do wielu wzruszeń.