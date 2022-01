Miłość i przeznaczenie odc. 41. Terapia u psychologa. Streszczenie odcinka [02.02.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 41. Streszczenie

Zejnep postanawia wybrać się do psychologa. W trakcie terapii dowiaduje się wielu interesujących o sobie faktów. Tymczasem Mużgan namawia Benal, by w końcu postawiła się Zejnep. Odmieniona dietą Sultan postanawia namówić także Dżemile do zmiany swojego stylu życia. Mehdi podwozi Zejnep na rozmowę o pracę. Kobieta stara się o posadę w firmie prawniczej.