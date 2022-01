Miłość i przeznaczenie odc. 43. Śledztwo w sprawie Faruka. Streszczenie odcinka [04.02.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 43. Streszczenie

Benal nie czuje się swobodnie w domu Mehdiego. Spodziewająca się dziecka kobieta postanawia odejść. Tymczasem Zejnep ma żal do męża o to, że on oraz Patyczak ją oszukali. Wkrótce kobieta dostaje miłą wiadomość. Zostaje przyjęta do pracy, na której jej bardzo zależało. Emine czuje, że Faruk nie mówi jej całej prawdy. Postanawia więc przekonać się, co przed nią ukrywa.