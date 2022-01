Miłość i przeznaczenie odc. 44. Benal straci dziecko? Streszczenie odcinka [07.02.2022] redakcja

Emine odkrywa tajemnice Faruka. Z kim i gdzie go przyłapie? Z kolei Benal zostaje porwana. Co się stanie z jej nienarodzonym dzieckiem? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 44. odcinka Miłości i przeznaczenia!