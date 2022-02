Miłość i przeznaczenie odc. 53. Sultan zmienia swoje życie. Streszczenie odcinka [18.02.2022] redakcja

Sultan postanawia diametralnie zmienić swoje życia. Co zrobi? Z kolei Zejnep jest wściekła na Mehdiego. O co będzie miała do niego pretensje? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 53. odcinka Miłości i przeznaczenia!