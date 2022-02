Miłość i przeznaczenie odc. 54. Zejnep zostanie bezrobotna? Streszczenie odcinka [21.02.2022] redakcja

Między Mehdim a Zejnep dochodzi do kolejnej awantury. O co tym razem się pokłócą? Tymczasem kobieta może zostać bez pracy. Dlaczego? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 54. odcinka Miłości i przeznaczenia!