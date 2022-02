Miłość i przeznaczenie odc. 55. Rozwód i wyprowadzka. Streszczenie odcinka [22.02.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 55. Streszczenie

Mehdi zamyka drzwi do domu, by Zejnep nie wyszła do pracy. Zejnep je rozwala, idzie do warsztatu i oznajmia Mehdiemu, że chce rozwodu. Sakine wygarnia Mużgan, że to wszystko przez nią. Zejnep wynajmuje mieszkanie, by wyprowadzić się z domu Mehdiego.