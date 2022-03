Miłość i przeznaczenie odc. 74. Burhan popełnia samobójstwo. Streszczenie odcinka [21.03.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 74. Streszczenie

W chwili, gdy Mużgan ma wsiąść do autokaru i jechać do matki, zdesperowany Burhan strzela do niej i popełnia samobójstwo. Akcja ratunkowa się nie udaje i Mużgan umiera. Zrozpaczonego Mehdiego kobiety zabierają na noc do ich domu.