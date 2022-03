Miłość i przeznaczenie odc. 75. Pogrzeb Mużgan. Streszczenie odcinka [22.03.2022] redakcja

Mużgan nie przeżyła ataku Burhana. Wszyscy przygotowują się do pogrzebu. Co się na nim wydarzy? Co przytrafi się Zejnep? Już teraz przeczytaj streszczenie 69. odcinka Miłości i przeznaczenia!