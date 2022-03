Miłość i przeznaczenie odc. 83. Namawianie do ślubu. Streszczenie odcinka [01.04.2022] redakcja

Zejnep dostaje propozycję, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Barysza. Tymczasem Dżemile ma żal do Mehdiego. Co zrobi? Przeczytaj poniższe streszczenie 83. odcinka Miłości i przeznaczenia!