Miłość i przeznaczenie odc. 91. Rodzina trafia na bruk. Streszczenie odcinka [13.04.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 91. Streszczenie

Tuż przed wyjściem Mehdiego z więzienia dochodzi do incydentu i Mehdi musi pozostać za kratami. Właściciel domu wynajmowanego przez Mehdiego wyrzuca jego rodzinę na ulicę. Zejnep zabiera ich do siebie. Patyczak prosi, by Zejnep broniła Mehdiego.