Miłość i przeznaczenie odc. 96. Zamach w więzieniu. Streszczenie odcinka [21.04.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 96. Streszczenie

Okazuje się, że Bekir żyje. Mehdi usiłuje uporać się z problemami w więzieniu. Zejnep pragnie dotrzeć do Bekira. Emine i Sawasz zdobywają dla niego pieniądze. Zejnep przekonuje go do złożenia zeznań. Bekir pada ofiarą zamachu.