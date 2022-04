Miłość i przeznaczenie odc. 97. Zejnep wyjedzie do Bułgarii? Streszczenie odcinka [22.04.2022] redakcja

Barysz chce pojechać z Zejnep do Bułgarii. Co jednak stanie im na przeszkodzie? Tymczasem Nuh szuka rodziny Erdżana. Co się jeszcze wydarzy? Przeczytaj streszczenie 97. odcinka Miłości i przeznaczenia!