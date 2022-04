Miłość i przeznaczenie odc. 98. Wizyta w nocnym klubie. Streszczenie odcinka [25.04.2022] redakcja

Nuh idzie do nocnego klubu. Kogo tam spotka i co się wydarzy? Tymczasem Zejnep odwiedza Mehdiego w szpitalu. Co mu przemyci? Koniecznie przeczytaj streszczenie 98. odcinka Miłości i przeznaczenia!