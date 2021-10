Miłośnik tradycyjnych papierosów w Małopolsce przepala 6,5 tys. zł rocznie. A ile zapłaci w 2022 roku? To zależy od nowych stawek akcyzy

Globalny serwis analityczny Picodi.com sprawdził, ile palacze w kilkudziesięciu krajach świata wydają na papierosy i jaką część statystycznego wynagrodzenia w danym kraju stanowią te wydatki. Oczywiście, wszystko zależy od tego, ile sztuk papierosów rocznie wypala przeciętnie palacz w danym kraju oraz ile kosztuje tam paczka najpopularniejszych wyrobów tytoniowych. Różnice są duże: o ile w skali globalnej statystyczny palacz wypala około paczki dziennie (więcej na wschodzie Europy i w Azji, nieco mniej na Zachodzie), to ceny paczki papierosów wahają się od 0,82 euro w Nigerii, 1 euro w Kazachstanie i 1,12 euro w Wietnamie do 13,3 euro w Wielkiej Brytanii, 14 euro w Irlandii oraz 21 euro w Australii i Nowej Zelandii. W USA paczka kosztuje średnio 6,79 euro, w Niemczech – równe 7 euro, ale za wschodnią granicą Polski, na Białorusi – 1,36 euro i na Ukrainie – 1,9 euro. Tanio jest także w Turcji (1,79 euro).

Ile kosztuje paczka papierosów i ile palacze wydają na nałóg w Polsce innych krajach Europy i świata

W Polsce najpopularniejsza paczka kosztuje niespełna 4 euro. W całej Unii taniej jest tylko w Bułgarii (nieco ponad 3 euro). Mówimy tu jednak tylko o stawkach nominalnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki i siłę nabywczą obywateli w poszczególnych krajach, to okaże się, że najmniej, bo tylko 4 procent swych rocznych dochodów, wydają na nałóg palacze w Luksemburgu. W Szwajcarii jest to 5 proc., w Danii 7 proc., w Szwecji 8 proc., a w bliskich nam geograficznie Niemczech i Austrii – 8 proc., czyli tyle samo, co w Kazachstanie (gdzie paczka kosztuje siedem razy mniej, ale też zarobki są wiele razy niższe i pali się więcej).