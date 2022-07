Miniaturowe rasy psów. Mimo niewielkich rozmiarów te psiaki zachwycą każdego [14.07.22] Natalia Urzędowska

Małe psiaki to cudowni towarzysze zabaw. Są przyjazne, energiczne i niezwykle radosne Pixabay Zobacz galerię (21 zdjęć)

Miniaturowe rasy psów wzbudzają zachwyt każdego. Są niewielkie, lekkie i bardzo sympatyczne. Idealnie nadadzą się do domu, którego właściciele często podróżują. Niektóre z psiaków zmieszczą się do specjalnej, niewielkiej torby podręcznej lub rowerowego koszyka. Ponadto wyglądają jak pluszowe misie. Warto także zaznaczyć, że żyją statystycznie dłużej niż ich więksi kuzyni. Przejdź do galerii i sprawdź, które rasy psów są miniaturowe.