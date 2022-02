Minoga. Porucznik Urzędowski spoczął na wieczność. Woził powstańców, pomagał partyzantom, odbierał zrzuty broni Barbara Ciryt

Porucznika Henryka Urzędowskiego, żołnierza podziemia niepodległościowego podczas pogrzebu w Minodze żegnała rodzina i pasjonaci historii. Zmarł w wieku 95 lat. To był ostatni na ziemiach skalskich członek konspiracyjnego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Doskonałą pamięć zachował do końca, jeszcze przed rokiem opowiadał o wojnie, o tym jak wspierał partyzantów, jak aresztowali go funkcjonariusze UB, a potem więzili, przesłuchiwali i bili.