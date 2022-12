Miś w ogrodzie Grzegorz Tabasz

Mis w ogrodzie? Świetny pomysł, pod warunkiem, że będzie to dowolnej wielkości pluszak. Za to dzikie misie, a takie zaglądają w Zakopanem na posesje czy łażą po Bieszczadach blisko wsi, nie są mile widziane. I bywają niebezpieczne. Dorosły niedźwiedź brunatny to sto parędziesiąt kilogramów mięśni plus kły i pazury. Czasem więcej.