Mistrz rysunku rodem z Dobczyc. Pośmiertna wystawa prac Krzysztofa Marciniaka w jego rodzinnym mieście Katarzyna Hołuj

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach otwarto wystawę prac Krzysztofa Marciniaka. „Zostawiam Ci moje życie. In memoriam” to pierwsza pośmiertna wystawa prac tego znakomitego grafika w jego rodzinnym mieście. Wśród tysięcy prac, jakie po sobie pozostawił jest m.in. logo Dobczyc. To właśnie on w 2008 roku wygrał ogłoszony przez gminę konkurs na znak „firmowy” Dobczyc.